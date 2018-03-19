Под постом музыканта началась активная дискуссия, отвечая на один из комментариев своего фолловера о госпропаганде, Макаревич предположил использование властями некоего двадцать пятого кадра.

Госпропаганда в современной России напоминает работу с двадцать пятым кадром, который превращает людей в злобных дебилов, информирует svodka.net.

Таким мнением в дискуссиях на личной странице в Facebook поделился российский певец и музыкант, руководитель группы «Машина времени» Андрей Макаревич.

Посетив США, художник опубликовал в сети несколько фото, при этом сравнил американцев и россиян.

«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — отметил Макаревич.

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Под постом музыканта началась активная дискуссия, отвечая на один из комментариев своего фолловера о госпропаганде, Макаревич предположил использование властями некоего двадцать пятого кадра.

«Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал он.

На вопрос, как спасти людей от пропаганды, Макаревич в шутку предложил спилить Останкинскую башню.

Пост певца собрал в соцсети более 3 тыс. лайков, несколько сотен репостов и десятки солидарных комментариев.

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