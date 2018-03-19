В ходе расследования гибели бывшего первого заместителя гендиректора компании "Аэрофлот" Николая Глушкова не было обнаружено ничего, что предполагало бы связь с попыткой убийства бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, сообщили в Скотлэнд-Ярде. Правоохранители продолжают расследование дела об убийстве Глушкова Фото: Metropolitan Police / Twitter "Я подчеркиваю, что в ходе расследования не было обнаружено ничего, что предполагало бы связь с попыткой убийства в Солсбери", – заявил Джаретт.По его словам, правоохранители продолжают расследование дела – записывают показания свидетелей, изучают более 400 вещественных доказательств.На данный момент у полиции нет данных о вероятном насильственном проникновении в дом бизнесмена, однако эксперты продолжают работать на месте происшествия, отметил Джаретт.Тело бывшего соратника бизнесмена Бориса Березовского Глушкова было найдено 12 марта. По данным The Independent, его могли задушить собачьим поводком.Глушков в 1989–1991 годах занимал пост начальника отдела, затем – заместителя гендиректора компании Березовского "ЛогоВАЗ". В 1991–1995 годах руководил финансовым департаментом "АвтоВАЗа", в 1996-м занял пост заместителя гендиректора компании "Аэрофлот", в которой Березовский являлся основным акционером.В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по новому делу о хищении средств "Аэрофлота".В России у Глушкова остались огромные долги, связанные с судебным преследованием по делу о хищениях в "Аэрофлоте" в 90-х годах.4 марта в Великобритании были госпитализированы 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении вещества в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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