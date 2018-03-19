В документе содержится предложение ввести санкции против лиц, причастных к организации выборов

Информация о проекте постановления опубликована на сайте парламента.

В проекте постановления говорится, что проведение выборов на территории Крыма нарушает международное право и Конституцию Украины.

"Не признавать легитимность выборов Президента Российской Федерации их результатов, правовых последствий и актов нелегитимно избранного на эту должность человека", - говорится в документе.

В нем также содержится предложение обратиться в Совбез и Генассамблеи ООН с призывом не признавать итоги выборов и ввести санкции против причастных к их организации человек.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль.

Ранее глава дипломатии ЕС Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в оккупированном Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС.