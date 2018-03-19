761 сотрудник полков полиции особого назначения Киева прошел переаттестацию из милиции в ряды Национальной полиции

В полку полиции особого назначения №1 ГУНП Киева работают 486 сотрудников, 183 из которых служили в "Беркуте".

В то же время, в полку полиции особого назначения №2 ГУНП Киева работают 430 сотрудников, в "Беркуте" служили двое из них, - сообщили в Главном управлении Нацполиции Киева, информирует Общественное.

В полиции сообщили, что 761 сотрудник полков полиции особого назначения Киева прошел переаттестацию из милиции в ряды Национальной полиции. Девять сотрудников "провалили" переаттестацию, но возобновились на службе через суд.

Также в полиции утверждают, что никто из экс- "беркутовцев", которые продолжают работать в киевских полках особого, не был задержан или отстранен от службы по подозрению в преступлениях во время евромайдан.

Скан ответа на требование Общественного от Главного управления Нацполиции Киева Фото: Общественное