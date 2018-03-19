Эксперты ОЗХО приступили к работе в Солсбери по "делу Скрипаля"

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли из Гааги в британский город Солсбери для сбора проб вещества, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает в понедельник "".

По его данным, инспекторы организации приступили к работе: они начали осмотр местности после того, как власти Великобритании пригласили ОЗХО исследовать образцы вещества, использованного при отравлении.

Ожидается, что на основании статьи восьмой Конвенции о запрещении химоружия эксперты ОЗХО возьмут собственные образцы. Ими могут стать пробы воздуха из дома С.Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал, пробы с его автомобиля и биомедицинские пробы, взятые у самих Скрипалей.

Как сообщалось, из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку прежний полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на РФ и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

РФ все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и заявляет, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.