Об этом заявила заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, сообщает УНН.

При этом Жовтяк не уточнила, когда был проведен данный подсчет.

Отметим, что в Госслужбе занятости по состоянию на 1 января зарегистрировали 354 тыс. человек. а пособие по безработице получают 284 тыс. человек.

“Среди всех безработных почти 42% имеют высшее образование, а есть города Киев, Одесса, Харьков, Львов, Сумы, Днепр, где 80-90% безработных с высшим образованием“, — отметила Жовтяк.

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