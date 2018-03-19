СБУ заблокировала попытки пропагандистов РФ популяризировать в Интернете "Житомирскую народную республику"

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали новые попытки кремлевских пропагандистов популяризировать в Интернете так называемую "Житомирскую народную республику".

"Оперативники спецслужбы установили, что для создания необходимой "картинки" злоумышленники использовали реальные персональные данные жителей Житомирщины, от имени которых зарегистрировали фейковые аккаунты. Через них они дистанционно администрировали страницы и наполняли их антиукраинской информацией", - сообщает пресс-центр СБ Украины в понедельник.

В сообщении отмечается, что правоохранители, в частности, задокументировали, что российские пропагандисты использовали личную информацию и фотографии жительницы одного из райцентров области для создания сообщества "Житомирской народной республики". Этот ресурс также использовался для распространения пророссийской пропаганды, поддержки и популяризации террористических организаций "Д/ЛНР". Женщина даже не подозревала о своей "причастности" к созданию антиукраинской страницы.

Сотрудники СБ Украины также установили, что большинство учетных записей, с которых поддерживали "лайками" антиукраинские посты, имеют явные признаки "интернет-ботов", только некоторые из них принадлежат реальным пользователям соцсети.

"Служба в рамках действующего законодательства приняла необходимые меры для блокирования Интернет-сообщества фейковой "ЖНР" и прекращения ее информационного наполнения. Служба продолжает реализовывать комплекс мер по противодействию информационной агрессии спецслужб РФ в убыток интересам нашего государства", - говорится в сообщении.