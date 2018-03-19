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Онищенко: Есть запись, где Порошенко угрожает мне уголовными делами, если кое-кто не будет голосовать за его законодательство
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19.03.2018 17:18
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Беглый внефракционный нардеп Александр Онищенко рассказал, что
президент Украины Петр Порошенко угрожал ему уголовным
преследованием 8 июня 2016 года. Онищенко (на фото) отметил, что
запись разговора с Порошенко, сделанная 8 июня 2016 года, прольет
свет на уголовное дело в отношении него Фото: Aleksandr Onyshenko /
Facebook По словам парламентария, у него есть несколько записей
разговоров с главой государства."По крайней мере есть одна запись,
где Порошенко угрожает мне уголовными делами, если кое-кто не будет
голосовать за его законодательство", – отметил он.Онищенко
добавил, что эта запись прольет свет на уголовное дело в отношении
него."8 июня состоялся этот разговор. За неделю до того, как начали
арестовывать моих людей. Где Порошенко говорит, что в одной руке у
него законопроекты, за которые нужно проголосовать, а в
другой – уголовное дело на Александра", – заявил скорый
нардеп.Он рассказал, что человек, о котором шла речь, не
проголосовал за необходимые законопроекты. По словам Онищенко,
следовательно в Украине началось уголовное преследование в
отношении него."Шантажировали человека, которому были неинтересны
уголовные дела против меня", – объяснил он.Онищенко фигурирует
в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии
компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству
был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило
причастность к незаконной схеме 29 человек, включая
Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп
покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная
Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении
к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам
он отказался присутствовать на заседании парламента,
заявив, что его "подставили и кинули".29 июля политик сообщил,
что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в
британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию
"Страна", что по поручению Администрации Президента скупал
голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие
голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на
протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его
окружением на диктофон в наручных часах, а в конце
ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины
утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря
2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить
заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное
антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и
Германии с просьбой об экстрадиции политика.5
марта Онищенко вручили новое подозрение.
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