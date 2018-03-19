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В Каменском мужчина взорвал гранату в зале игровых автоматов
19.03.2018 17:18
В Каменском мужчина взорвал гранату в зале игровых автоматов
Личность нападавшего уже установлена
В зале игровых автоматов в городе Каменское Днепропетровской области произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.
В Каменском мужчина взорвал гранату в зале игровых автоматов Фото: dp.npu.gov.ua

Правоохранители установили, что 19 марта около 5:40 в помещение вошли двое неизвестных и начали требовали деньги. Один человек получил гранату и начал угрожать, сообщает сайт полиции области.

Работники заведения попытались остановить нарушителей. Тогда один из мужчин убежал, а другой подорвал гранату. В результате взрыва телесные повреждения получила 22-летняя посетительница и сам 52-летний "подрывник".

Личность нападавшего установлена. Полицейские принимают меры для установления и задержания другого злоумышленника.

Напомним, что в  Донецкой области в результате взрыва гранаты на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" погиб пограничник Краматорского пограничного отряда .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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