|Друг Украины поздравил Путина с победой
|19.03.2018 17:26
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Именно Франция первой отказалась признать выборы президента РФ в оккупированном Крыму.
Президент Франции Эммануэль Макрон по телефону поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, информирует svodka.net.
Как сообщается, Макрон пожелал Путину успехов в модернизации страны, передает пресс-служба Елисейского дворца.
«Президент Республики обратился к России и её народу от имени Франции с пожеланиями успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны», — сказано в коммюнике.
В ходе разговора с Путиным, Макрон напомнил о своей приверженности конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой.
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«Президент Республики напомнил, что Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и эффективной реализации минских соглашений, как можно скорее», — говорится в сообщении.
Отметим, что Макрон известен своей позицией по ситуации в Украине.
Несколько дней назад он заявил, что Украина может твердо рассчитывать на поддержку Парижа в противостоянии с Россией.
Стоит заметить, что именно Франция первой отказалась признать выборы президента РФ в оккупированном Крыму.
Путин уже получил поздравления от некоторых мировых лидеров. Присоединился к поздравлениям и глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
До этого времени больше никто из европейских лидеров не поздравил президента РФ с переизбранием.