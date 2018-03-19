Погода, Новости, загрузка...
Андрій Малахов вперше показав шанувальникам новонародженого сина (ФОТО)
19.03.2018 17:27
3875_66.jpg (21.31 Kb)

У листопаді відомий російський телеведучий Андрій Малахов вперше став батьком - у шлюбі з Наталією Шкульовою у нього народився син Олександр.

Хлопчик з'явився на світ у листопаді 2017 року, втім, після радісного оголошення новини зірковий татусь не квапився демонструвати фанам малюка і опублікував першу світлину з ним лише напередодні.

Втім, розгледіти хлопчика важко - він на фото лежить у колисці, а поруч стоять щасливі батьки.

2844_44.jpg (39.75 Kb)

8208_55.jpg (38.33 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить