"Дунайский аграрий" в 2018г планирует увеличить площади под органическим арбузом почти в 2 раза

ООО "Дунайский аграрий" (Одесская обл.) в 2018 году планирует увеличить площади под органическим арбузом почти в два раза – до 20 га.

"В прошлом году у нас под арбузом было до 12 га, а в этом году планируем засеять площади до 20 га. С 12 га мы собрали около 300 тонн. Это решение обусловлено высоким спросом на продукт на внутреннем рынке, также в перспективе планируем экспортировать продукцию", - сообщил директор "Дунайского агрария" Роман Дяжук в ходе 2-го международного конгресса "Органическая Украина 2018".

По его словам, органический арбуз предприятие реализует через торговую сеть "Сильпо". В прошлом году закупочная цена на этот продукт составляла 3,5-4 грн.

Кроме того, "Дунайский аграрий" в 2018 году планирует начать реализацию через супермаркеты органических персиков.

"В этом году мы закладываем сад черешни и сливы, также буду пробовать работать с овощами", - отметил Р.Дяжук.

"Дунайский аграрий" выращивает сельхозкультуры, овощи и фрукты в Одесской обл. Обрабатываемые земли сертифицированы под производство органической продукции.

По информации предприятия, оно является единственным в Украине производителем сертифицированного органического арбуза.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), конечным бенефициаром "Дунайского агрария" является Р.Дяжук.