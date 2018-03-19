Сегодня, 19 марта, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.

Сегодня фьючерсный договор за апрель торгуется на отметке 1,311.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за май составила 1,313.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня НБУ поднял цену на желтый металл. Курс равен равен 347884.79 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 118.47 грн. Напомним, что в пятницу за грамм золота нужно было заплатить 1 113.92 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1404.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Индустриал» — 1227.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что на этой неделе пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы США. Пройдет оно под руководством Джером Пауэлла, которому придется не только принять решение по ставке, но и поломать голову на тем, какой сигнал дать рынку. Участники рынка также будут обращать особое внимание на комментарии регулятора относительно дальнейшей политики по ставке. Трейдеров интересует, будет ли ставка повышена в этом году три или четыре раза.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, делает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу на него.

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