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В Донецкой области украинские силовики обнаружили пять тайников с оружием и боеприпасами
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19.03.2018 17:34
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В Покровском, Волновахском и Тельмановском районах Донецкой области
обнаружены тайники с российским огнеметом "Шмель", минами,
гранатами и патронами, сообщили в СБУ. Силовики нашли тайник с
пехотным огнеметом "Шмель", который находится на вооружении у
российской армии Фото: Служба безпеки України / Facebook
"В Покровском районе Донецкой области из схрона изъят
динамореактивный пехотный огнемет "Шмель", который находится на
вооружении у российских военных и предназначен для поражения
открытых целей, в частности укреплений и бронетехники. Из второго
тайника изъято 22 мины калибром 120 мм. В двух схронах в
Волновахском районе сотрудники спецслужбы обнаружили 20
крупнокалиберных выстрелов, шесть зарядов к выстрелу 125 мм, а
также 20 выстрелов с осколочной гранатой ОГ-9 к военный машине
пехоты БМП-1", – заявили в спецслужбе.Еще один тайник
правоохранители нашли в Тельмановском районе. Из него изъяли 21
крупнокалиберный выстрел к БМП-1, 16 гранат Ф-1 и РГД-5, более 12
тыс. патронов различного калибра и мину МОН-100.В СБУ отметили, что
продолжают осуществлять комплекс мероприятий по предупреждению
незаконной утечки оружия и боеприпасов в мирные регионы Украины.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2096090323954295
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.
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