В понедельник, 19 марта, свой день рождения отмечает Лина Костенко - украинская поэтесса, прозаик, общественная деятельница.

Она автор более 15-ти поэтических сборников ("Паруса", "Путешествия сердца", "Над берегами вечной реки", "Сад нетающих скульптур", "Река Гераклита"), романа "Записки украинского самасшедшего". За исторический роман в стихах "Маруся Чурай" была удостоена Государственной премии им. Т.Г. Шевченко.

Для многих украинцев она - безоговорочный духовный авторитет. Костенко подписывала в 1965 году письмо-протест против арестов украинской интеллигенции. В 1966 году во время львовского судилища над братьями Горынями бросила им цветы. Затем написала письмо в защиту Вячеслава Черновола в ответ на клевету на него в газете "Літературна Україна" и делала огромное количество других поступков, которые свидетельствовали о ее активной гражданской позиции.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Украины Петр Порошенко выразил сердечные поздравления с днем рождения украинской поэтессе Лине Костенко.

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