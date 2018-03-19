Такова модель поведения России в Европе, которое мы наблюдаем

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в очередной раз о том, что Россия виновна в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, цитирует ее заявление телеканал Sky News, информирует svodka.net.

«У нее (России — Ред.) была возможность сделать это. Это вещество нервно-паралитического действия принадлежит к группе «Новичок», которое было разработано советскими (учеными — Ред.). У России была возможность, и я полагаю, мотив и намерение. Такова модель поведения России в Европе, которое мы наблюдаем», — заявила она в ходе визита в Бирмингем.

Она также указала на поддержку, которую получила Британия от своих международных партнеров в связи с этим инцидентом.

«Это случилось в Великобритании, и могло произойти в любой стране, и наши международные союзники проявили силу в своей поддержке и признании того, что ответственность указывает на российское государство», — добавила Т.Мэй.

Читайте: Россия - аутсайдер мировой экономики на десятилетия, - Коваленко

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку прежний полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Читайте: Известный журналист рассказал об убойных козырях Терезы Мэй

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира