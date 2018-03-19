Власти Днепра готовятся к снегопаду в среду и объявили ближайшие
два дня выходными для бюджетников, сообщил городской голова Борис
Филатов. Власти Днепра готовятся к снегопаду Фото: ЕРА "Завтра и
послезавтра выходной для бюджетников. Рекомендуем всем сделать то
же самое. Переносим каникулы для детей. Готовимся к снегопаду в
среду. Не паникуем. Весна обязательно будет. И, да, мы будем
совершенно безжалостно эвакуировать частные авто, которые бросают
на пути следования общественного транспорта", – написал он.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1664431170305440&id=100002157183088
17 марта ГСЧС предупреждала, что погода в Украине ухудшится в
результате двух активных циклонов.
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