Большую часть соглашения о Brexit уже согласован

Об этом объявили представители Великобритании и ЕС 19 марта на совместной встрече в Брюсселе, передает Общественное .

Секретарь по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис и представитель ЕС на переговорах с Британией Майкл Барниер договорились, что подписание соответствующего соглашения ожидается на саммите 22-23 марта.

Переходный период будет ограниченным во времени по требованию британского правительства и представителей ЕС. Этот период используют для конечного определения будущих отношений между ЕС и Британией.

Барниер сообщил, что большую часть соглашения о Brexit уже согласовано.