|Переходный процесс Brexit должен завершиться до конца 2020 года
|19.03.2018 17:42
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Большую часть соглашения о Brexit уже согласованПереходный период до окончательного выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза продлили до 2020 года.
Фото: gettyimages.com
Об этом объявили представители Великобритании и ЕС 19 марта на совместной встрече в Брюсселе, передает Общественное .
Секретарь по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис и представитель ЕС на переговорах с Британией Майкл Барниер договорились, что подписание соответствующего соглашения ожидается на саммите 22-23 марта.
Переходный период будет ограниченным во времени по требованию британского правительства и представителей ЕС. Этот период используют для конечного определения будущих отношений между ЕС и Британией.
Барниер сообщил, что большую часть соглашения о Brexit уже согласовано.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что стоимость выхода Британии из ЕС (Brexit) будет составлять от 35 до 39 млрд фунтов стерлингов (40-44 млрд евро).