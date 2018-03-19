В суде по делу Кернеса объявлен перерыв до 26 марта

Киевский районный суд г.Полтавы в понедельник провел очередное заседание по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого в связи с нападением и похищением активистов Евромайдана в 2014 году, на котором изучил часть вещественных доказательств.

"Сегодня мы изучили часть вещественных доказательств. По мнению защиты, они собраны и оформлены ненадлежащим образом", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Г.Кернеса Александр Гунченко.

Он сообщил также, что на следующем заседании защита намерена вернуться к вопросу об окончании допроса свидетелей обвинения.

"У нас еще остаются свидетели обвинения (до десяти человек), которые до сих пор не допрошены - прокуратура не обеспечивает их явку. Если прокуратура не обеспечит явку своих свидетелей, мы поставим вопрос, может, они откажутся от этих свидетелей", - сказал А.Гунченко.

Следующее заседание по делу назначено на 26 марта.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 г. ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.