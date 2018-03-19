Извесный украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) вызвал споры своих поклонников неоднозначным постом в Instagram, а некоторые даже отличились и усмотрели признание артиста в одиночестве и поисках девушки, пишет со ссылкой на .

Фолловеры певца также нашли связь между фото и как будто бы его тайном романе с певицей и коллегой по проекту "Голос країни" Тиной Кароль.

"Трррям! Я свободный Кун ищу свою тян", - написал на личной странице Потап, приложив к посту свою фотографию.

Некоторые фанаты были возвущены подписью артиста.

"В смысле, а как же Настя?", "Эй, у тебя есть, какая Тян?", "Они разошлись с Настей?" - то и дело звучали вопросы подписчиков.

А некоторые приписали и роман с Тиной Кароль "Тян-Тинка,реально напоминает сразу Тину", "Леша-кун и Тина-тян", "Тинка твоя тян, разве нет?" - стали обсуждать в комментариях.

Напомним, в декабре 2016 года Потап рассказал, что уже несколько лет не живет со своей супругой Ириной Горовой. Пара рассталась, но они все еще работают над популярным общим проектом Mozgi Entertainment.

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