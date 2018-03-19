В результате жалобы певицы Рианны акции социальной сети Snapchat обвалились на 4%, понизив рыночную стоимость компании на 800 миллионов долларов, сообщает CNN .

Сообщается, что Snapchat выпустил рекламу игры для смартфонов, в которой пользователям предлагали на выбор отшлепать Рианну или ударить певца Криса Брауна.

Известно, что в 2009 году бойфренд Рианны Крис Браун избил ее и душил. Его приговорили к условному пятилетнему сроку.

"Вы потратили деньги на то, что умышленно унижает и высмеивает жертв бытового насилия!" - обратилась Рианна к компании Snapchat, которая была вынуждена извиниться и удалить рекламу.

Как сообщал svodka.net ранее, популярная певица Рианна сообщила в своей Istagram-странице, что на Барбадосе был застрелен ее двоюродный брат - 21-летний Тэвон Кайсин Аллейн.

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