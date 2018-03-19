Генеральная прокуратура Украины отправила в Интерпол документы с просьбой объявить в международный розыск российского криминального авторитета Владимира Тюрина, который подозревается в организации убийства экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова. Вороненкова убили 23 марта 2017 года Фото: ЕРА "Документы отправили, а там уже все зависит от Интерпола", – отметил собеседник издания.По его мнению, Интерпол может как оперативно отреагировать на обращение, так и отказать в международном розыске Тюрина.23 марта 2017 года Вороненкова, который принял украинское гражданство и дал показания ГПУ по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, в центре Киева убил киллер, когда экс-депутат Госдумы РФ направлялся на встречу. Охранник политика смертельно ранил нападавшего, но и сам получил ранение.9 октября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что убийство Вороненкова по приказу Федеральной службы безопасности РФ заказал прежний муж вдовы Вороненкова, оперной певицы Марии Максаковой, криминальный авторитет Тюрин. Исполнителем был украинец Павел Паршов. По словам генпрокурора, у Тюрина было три мотива для совершения преступления, в том числе личный.Луценко отметил, что уголовное производство по делу об убийстве Вороненкова передали в суд, а следствие установило всех участников преступной группировки – от заказчиков до исполнителей преступления."Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что Следственный комитет России допросил Тюрина. По словам адвоката бизнесмена, у российских правоохранительных органов к Тюрину нет никаких претензий.Сам Тюрин в письме телеканалу НТВ отверг свою причастность к убийству Вороненкова.14 марта 2018 года стало известно, что прокуратура Киева объявила в розыск и получила дозволение на задержание Тюрина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки вороненкова тюрина марта что года Теги: происшествия