Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,42 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,42 грн/$1 с 26,43 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,40-26,44 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 19 марта аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,4360 грн/$1 с 26,3539 грн/$1. Торговый оборот составил $304,48 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $404,24 млн.