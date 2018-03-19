Американская певица Рианна повлияла на успешность соцсети Snapchat. Рианна: Snapchat, вам должно быть стыдно Фото: badgalriri / Instagram Об этом сообщает CNN.Певицу возмутила встроенная в приложение реклама игры, в которой предлагалось на выбор шлепнуть ее либо ударить ее бывшего парня, рэпера Криса Брауна.В результате Snapchat потерял около $800 млн.Певица ранее отреагировала на рекламу в stories на своем аккаунте в Instagram."Snapchat, я знаю, вы в курсе, я не очень люблю ваше приложение. Но я пытаюсь понять, в чем смысл этого беспредела! Я бы предпочла назвать это невежеством, но я знаю, что вы не так глупы. Вы потратили деньги, чтобы пристыдить жертв домашнего насилия, и делаете из этого шутку! Речь не о моих личных чувствах, у меня их не так много, а обо всех тех женщинах, детях и мужчинах, которые становились жертвами домашнего насилия в прошлом, и особенно о тех, кто проходит через это сейчас… Вам должно быть стыдно", – заявила Рианна. Фото: badgalriri / Instagram Реклама использовала события 2009 года, когда Браун избил Рианну в закрытом автомобиле и пытался задушить ее.Браун был осужден на пять лет условно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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