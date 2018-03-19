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Snapchat потерял $800 млн после публикации рекламы, которую осудила Рианна
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19.03.2018 17:58
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Американская певица Рианна повлияла на успешность соцсети Snapchat.
Рианна: Snapchat, вам должно быть стыдно Фото: badgalriri /
Instagram Об этом сообщает CNN.Певицу возмутила встроенная в
приложение реклама игры, в которой предлагалось на выбор шлепнуть
ее либо ударить ее бывшего парня, рэпера Криса Брауна.В результате
Snapchat потерял около $800 млн.Певица ранее отреагировала на
рекламу в stories на своем аккаунте в Instagram."Snapchat, я знаю,
вы в курсе, я не очень люблю ваше приложение. Но я пытаюсь понять,
в чем смысл этого беспредела! Я бы предпочла назвать это
невежеством, но я знаю, что вы не так глупы. Вы потратили деньги,
чтобы пристыдить жертв домашнего насилия, и делаете из этого шутку!
Речь не о моих личных чувствах, у меня их не так много, а обо всех
тех женщинах, детях и мужчинах, которые становились жертвами
домашнего насилия в прошлом, и особенно о тех, кто проходит через
это сейчас… Вам должно быть стыдно", – заявила Рианна.
Фото: badgalriri / Instagram
Реклама использовала события 2009 года, когда Браун избил Рианну в
закрытом автомобиле и пытался задушить ее.Браун был осужден на пять
лет условно.
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