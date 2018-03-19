От пожара пострадала секция с коврами, жертв и пострадавших нет

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 9 единиц техники и 39 спасателей, сообщает сайт ДержНС.

По информации телеканала "Черновцы" в Facebook , в связи с пожаром временно ограничено движение транспортных средств по ул. Калиновской на участке от ул. Сечевых Стрельцов до ул. Хотинской.

Также по информации издания, пожар возник в результате того, что работник, который устанавливал новые витрины, работал со сварочным аппаратом. Издание сообщает, что этот человек сейчас находится в больнице.

От пожара над городом поднялся большой столб черного дыма, который, по данным очевидцев, было видно из разных частей города.

С трансляции в Facebook местного канала TVA видно, что продавцы выносили с рынка ковры. По словам спасателей, тушение пожара осложнялось тем, что товары были из синтетических материалов и легко загорались.

Калиновский рынок - крупнейший в Черновцах и один из крупнейших рынков в Украине. Общая площадь рынка - более 35 га.

Обновления. В Черновцах бллизько 14:55 спасатели локализовали масштабный пожар, который возник в секции ковров в крупнейшем в городе рынке, сообщает сайт ДержНС. Тушение пожара продолжается. К тушению привлечены 15 единиц техники и 58 спасателей

Как отмечает издание "Молодой Буковинец" , огонь уже перекидывается на другие контейнеры.

По словам сотрудника ДержНС, тушение осложняло то, что горел синтетика. Во время тушения не используют специальную пену, поскольку это, по словам пожарных, неэффективно.

«Товар лежит неравномерно и нет смысла заливать его пеной" , - заявил пожарный.