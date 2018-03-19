Президент России Владимир Путин с легкостью (и едва ли к чьему-либо удивлению) переизбран на четвертый срок в итоге голосования 18 марта. Однако настоящая борьба велась за явку избирателей. Хотя победа Путина была делом предрешенным, голосование должно было показать, насколько прочно он держит контроль над властью. И избиратели, бесспорно, дали 65-летнему российскому лидеру свое согласие на бытие в должности до 2024 года. Но эта триумфальная победа поднимает два больших вопроса: какова была истинная явка избирателей и что будет дальше с Россией?

Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, передает .

Изначально на выборах президента Кремль планировал для Путина стратегию 70/70: набрать 70% голосов при явке в 70%. В то время как первое условие было довольно легко обеспечить, второе стало самой большой проблемой Кремля в день выборов. Оппозиционер Алексей Навальный, которому запретили баллотироваться на выборах, инициировал кампанию по бойкоту выборов по всей России, и его хэштег #НеГолосую быстро набирал слава на прошлой неделе.

Кремлевские и региональные лидеры ответили на это организацией всероссийских акций, направленных на привлечение избирателей, в том числе лотерей, концертов, ярмарок, а также конкурсов селфи и костюмов с денежными призами или iPhone в дар. По сообщениям, многие государственные учреждения и органы власти (в частности, военные) заставляли своих сотрудников голосовать. Согласно данным журналистов, в «Роснефти» «рекомендовали» работникам приходить на выборы.

Поскольку большинство иностранных наблюдателей не допустили к мониторингу выборов в России, многие оппозиционные группы (в том числе команда Навального) и независимая организация «Голос» отправили своих собственных наблюдателей по всей стране. Большинство негосударственных мониторщиков зафиксировали довольно низкую явку – менее 50%. Даже Центральная избирательная комиссия страны первоначально заявляла о явке на уровне около 51%, хотя по последним официальным данным она превысила 67%. Примечательно, что независимые наблюдатели утверждают, что лишь около 34% избирателей пришли на избирательные участки в пропутинской Чечне, хотя руководитель республики Рамзан Кадыров заявлял о 81-процентной явке. Кроме того, многие независимые наблюдатели, как утверждается, подверглись нападениям.

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Сосредоточенность Кремля на явке избирателей была вызвана растущей озабоченностью внутренними проблемами в стране. Переизбрание Путина без высокой явки могло подорвать одну из основ его власти – его слава и, таким образом, свидетельствовать о росте недовольства путинской системой. Кроме того, число протестов на улицах в ближайшие недели и месяцы, предметом которых станут состоявшиеся президентские выборы и предстоящие региональные выборы в сентябре, отразит истинные настроения электората.

И эти настроения приближают трудный выбор, который предстоит сделать российскому лидеру. Застой в российской экономике и растущая нищета являются главной заботой людей. Кроме того, страну охватывает смена поколений, и новое поколение ищет, кто бы представлял его интересы системе. Москва также сталкивается с усилением давления из-за рубежа, поскольку США и Европа продолжают вводить санкции в отношении России, а, в свою очередь, РФ расширяет свое присутствие по всему миру.

Но Кремлю нужно расставить приоритеты в ближайшие месяцы и годы, поскольку его финансовые ресурсы все более ограничены. Путин должен найти баланс между своим желанием укрепить влияние России на международной арене и обещанием сохранить стабильную Россию для своего народа. Его способность эффективно сдержать недовольство внутри страны (и сделать трудный выбор для будущего России) будет зависеть от степени достоверности результатов воскресных выборов.

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