Характер высказываний народного депутата Украины (внефракционного) Надежды Савченко говорит о том, что в гражданской жизни ей не хватает конфликтов, следовательно она создает их сама.

"Я бы обратил внимание на особенность личности Надежды Савченко. Характер ее высказываний говорит о том, что в гражданской жизни ей не хватает конфликта. Сейчас она попала в ситуацию, где нужно действовать тонко, а так действовать она не умеет. Поэтому Савченко стремится использовать любые конфликты, которые есть, а если их не хватает, то она провоцирует сама", — сказал в комментарии "" психолог, знаток по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким, передает .

По словам психолога, Савченко полностью раскрывается как личность в условиях конфликта.

"Это воин, человек с очень сильным характером и волей, умением идти до конца, продавливать собственное мнение. Такой себе мужик в юбке. В мирной среде ей некомфортно, она переживает стресс. Для нее характерно, что в военный среде она переживает успокоение, потому что там она может себя реализовать", — отметил он.

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