Правительство Германии не поддерживает идею о введении санкций в отношении бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера.

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Новое Время со ссылкой на .

«Правительство и канцлер Германии не видят причин для рассмотрения подобных вещей», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

«Герхард Шредер — главный лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз», — сказал Климкин.

После того, как в 2005 году Шредер оставил пост канцлера Германии, он стал председателем наблюдательного совета проекта российского газопровода Северный поток. Позднее политик возглавил и совет компании Северный поток-2, а также совет директоров Роснефти.

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