Для повышения активности избирателей на президентских выборах в России на участках проходили множественные акции. В некоторых случаях сами голосовавшие устраивали выступление на избирательном участке. Издание РБК опубликовало подборку сюжетов, как 18 марта голосовали в РФ. | В России творчески подошли к перевыборам президента Фото: ЕРА 18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина проголосовало 76,66% россиян.видео Видео: РБК / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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