|Луценко: Порошенко внес в Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве
|19.03.2018 18:06
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На сайте парламента пока законопроект отсутствуетПрезидент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8156 о внесении изменений в закон о гражданстве.
Об этом на заседании согласительного совета парламента сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает "Украинская правда".
По ее словам, документ предусматривает дополнительные основания для предоставления и отказа в предоставлении гражданства Украины, учитывая территориальное происхождение человека, а также на факт совершения им преступления и осуждения в Украине к лишению свободы.
Луценко сообщила, что также в законе уточняются полномочия государственных органов, занимающихся вопросами оказания украинского гражданства, в части проверки оснований приобретения для гражданства, согласование или оформление.
Других деталей он не сообщил. На сайте ВР пока законопроект отсутствует.
Как известно, 1 марта Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании поддержала проект закона о внесении изменений в закон о гражданстве и предложила Президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады.
Речь идет об усовершенствовании процедур и усиления контроля за приобретением гражданства Украины, ограничения и более четкое определение оснований для приобретения гражданства, усиление ответственности за нарушения в этой сфере, учитывая рост угроз национальной безопасности Украины, связанных с внешней миграцией в условиях российской агрессии.