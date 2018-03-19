Fitch підтвердило рейтинги "Укрзалізниці" на рівні "CCC"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) ПАТ "Укрзалізниця" в іноземній валюті на рівні "CCC", довгостроковий РДЕ у національній валюті - "RD", короткостроковий РДЕ в іноземній валюті - "C" і національний довгостроковий рейтинг - "RD (ukr)".

Згідно з повідомленням агентства, довгостроковий рейтинг в іноземній валюті облігацій Shortline Plc, що є участю в кредиті на $ 500 млн, також підтверджено на рівні "CCC".

РДЕ у національній валюті та національний довгостроковий рейтинг на рівні "RD" (обмежений дефолт), за даними агентства, відображають невиплату компанією основної суми боргу за низкою зобов'язань перед українськими кредиторами і те, що "Укрзалізниця" продовжує реструктуризацію цих зобов'язань.

Рейтинг облігацій Shortline Plc перебуває на одному рівні з довгостроковим РДЕ ПАТ в іноземній валюті, відображаючи думку Fitch, що ці цінні папери становлять собою прямі безумовні пріоритетні незабезпечені зобов'язання ПАТ і є рівними за черговістю виконання з усіма іншими наявними та майбутніми незабезпеченими і несубординованими зобов'язаннями.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" в травні 2013 року розмістила дебютний випуск єврооблігацій на $500 млн із терміном обігу п'ять років через спеціально створену компанію Shortline PLC.

Єврооблігації "Укрзалізниці" разом із цінними паперами Ощадбанку і Укрексімбанку, були включені в периметр реструктуризації зовнішнього суверенного і гарантованого державою боргу, ініційованого Мінфіном України після затвердження МВФ нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України на $17,5 млрд.

У березні 2016 року "Укрзалізниця" реструктуризувала єврооблігації, пролонгувавши термін погашення до 15 вересня 2021 року і підвищивши процентну ставку з 9,5% до 9,875% річних. Також було змінено графік погашення основної суми позики: 60% повинно бути оплачено в 2019 році, 20% - у 2020 році і 20% - у 2021 році.

Наприкінці листопада 2017 року "Укрзалізниця" звернулася до власників цінних паперів з проханням схвалити відмову від крос-дефолту за євробондами у зв'язку з реструктуризацією частини внутрішньої заборгованості.