"В ближайшие недели проведем заседание с целью проверки, использовался давление", - сказал премьер

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, Офиса бизнес-омбудсмена, Офиса поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, состоявшихся на прошлой неделе, и подготовить заседание специальной комиссии, образованной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса" маски шоу-стоп " , - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров.

"На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит" , - подчеркнул глава правительства.

Он сказал, что надо сделать выводы по каждому случаю.

"В ближайшие недели проведем заседание с целью проверки, использовался давление" , - заявил Владимир Гройсман.

Напомним, 16 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в нескольких офисах "Новой почты" . В Генеральной прокуратуре заявили, что должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, что приводило к неуплате налогов в отдельно крупных размерах.

17 марта в ГПУ заявили, что следователи главного следственного управления Генеральной прокуратуры во время обысков в помещениях "Новой почты" в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве изъяли финансовые документы и неучтенные денежные средства .