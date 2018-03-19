Нужны ли мы нам?

Давайте я задам вам простой вопрос — как определить, что человек является учёным? Этот вопрос кажется глупым и тривиальным только на первый взгляд. Ответить на него в Украине ой как непросто.

Можно ли считать учёным каждого, у кого есть корочка кандидата или доктора наук? Очевидно, что нет. Корочки у нас направо и налево продаются, дарятся и присуждаются за краденные чужие тексты. По наличию корочки учёными являются все и имитаторы науки: и , сплагиатившая и сфальсифицировавшая все что только можно при защите докторской, и , прилежно написавшая целый талмуд бессмысленного бреда о «квантовой культурологии», и , доказывающий, что метеориты падают на Землю из-за того, что Земля их зовёт, а они откликаются (!). Учёными будут и все ректоры, чиновники от образования и депутаты которым когда-то «подарили» диссертацию благодарные подчинённые. Будут ими и легионы экономистов и юристов, такса за защиту у которых начинается с 20 тыс. долларов и чуть ли не официально прибита к дверям их организаций.

Хорошо, тогда, вероятно, стоит считать учёными тех, кто работает в официальных научных организациях? Тоже так себе критерий. Во всем мире множество учёных, особенно прикладников, работают в коммерческом секторе. Перечисленные выше одиозные плагиаторы, махинаторы и лжеученые тоже прекрасно себе работают в официальных организациях.

Тогда, может быть, учёный — это тот, кто входит в соответствующий профсоюз? Если человек входит в профсоюз шахтеров, то он, бесспорно, шахтер. Если в профсоюз водителей, то он — водитель. Внимание, вопрос: в какой профсоюз входят учёные? У нас есть , но наука там исключительно для красоты названия т. к. ни одного упоминания учёных и науки на их сайте нет в помине. По-видимому туда же входят все липовые «учёные» из академии педагогических наук. Есть — тут все по делу, но это только часть (хоть и значительная) всех учёных страны. Учёные медицинской тематики входят в . Куда входят учёные академии аграрных наук я так и не нашёл.

Настоящая проблема в том, что все эти разношёрстные профсоюзы — типичные декоративные совковые структуры, занимающиеся распределением путёвок и подарков на юбилеи. Они физически не способны представлять интересы учёных в ключевых на сегодня вопросах: защите академической честности, борьбе с плагиатом в диссертациях и коррупцией при защитах, обосновании увеличения финансирования перед минфином, необходимом взаимодействии с МОН и т. д.

Я ни в коем случае не призываю к расформированию профсоюзов — кто-то же в них платит взносы, значит кому-то они нравятся. Я просто констатируют тот факт, что в современных реалиях в стратегических вопросах толку с них практически никакого.

Все плохо

Этим простым, казалось бы, вопросом я хотел проиллюстрировать, что в Украине «учёными» считают кого попало — номенклатурных управленцев, сумасшедших фриков, политических проходимцев, держателей коррупционных кормушек по продаже липовых диссертаций. Настоящие учёные на их фоне просто теряются.

Система присуждения научных степеней в Украине , а механизмы лишения степеней умышленно уничтожены. До сожжения напалмом полной смены команды МОН надеяться на какое-то изменение этой ситуации напрасно.

Система репутаций в нашей науке полностью дискредитирована — здоровое научное общество в Украине практически полностью поглощено токсичными междусобойчиками коррупционеров и имитаторов под надёжным прикрытием начальства. В уже просто не осталось ничего здорового — сплошная круговая порука плагиаторов и имитаторов бурной деятельности за государственный счёт. Это действительно смертный приговор т. к. нормальное функционирование науки как общественного института держится исключительно на системе репутаций. Кроме самих учёных никто не может однозначно определить где наука, а где имитация, фричество и шарлатанство — на это банально ни у кого другого не хватит квалификации. Если учёные перестают доверять своим же коллегам, то это коллапс системы и её превращение в карго-культ и кормушку для коррумпированных бездарей.

Остаётся только констатировать, что «официальная» система организации научного сообщества в Украине поражена неизлечимой институциональной импотенцией. Чинить это безуспешно, надо просто сжечь все нахер строить параллельную альтернативную систему научных репутаций.

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Хочу подчеркнуть, что речь идёт именно о системе репутаций самих учёных, а не о финансировании или структуре управления наукой. Перераспределять финансы и реформировать структуры целесообразно только тогда, когда станет понятно, кто есть кто, а то можно случайно отвалить миллиард какому-то сумасшедшему фрику, прецеденты были. Необходимость альтернативной системы репутаций также не означает, что науки у нас уже нет. Наука пока что есть, но она погребена под таким толстым слоем коррупционно-номенклатурной сволочи, что дышать ей становится все тяжелее. А этот слой все разрастается и разрастается…

Ладно, хватит нытья и зрады, перейдём к конструктивным предложениям.

Что делать?

Жизненно необходимо создать альтернативное независимое общество учёных, основанное на трёх простых принципах:

Безоговорочное соблюдение академической честности и профессиональной этики. Интегрированность в мировую науку. Полный бойкот и размежевание с людьми и организациями, поддерживающими карго-культ, имитацию научной работы и нарушения академической этики.

Это может быть альтернативный профсоюз, общественная организация или их гибрид. Такая организация сможет выступить здоровой альтернативой полностью разложившейся «официальной» системе научных репутаций, потерявшей даже внешние признаки приличия.

Возможно, поддержку в создании такой организации сможет оказать науковий комітет (НК) – это сейчас де-факто единственный адекватный официальный орган, понимающий всю глубину деградации соответствующих институтов в Украине.

Для вступления в такой «новый профсоюз» довольно будет нескольких простых и довольно очевидных вещей:

Активно и профессионально (см. критерии ниже) заниматься наукой в пределах Украины без ограничений на место работы (НАН, отраслевые академии, университеты, коммерческие фирмы, дома на диване). Иметь заполненный профиль в признанных международных системах идентификации учёных или . Предоставить текст своей диссертации и дать согласие на его проверку на плагиат и псевдонауку для всех желающих. Иметь научные работы, опубликованные в рецензируемых журналах, входящих в наукометрические базы SCOPUS и Wеb of Science (за исключением пары специфических гуманитарных дисциплин, где таких журналов нет в природе). Не иметь работ, опубликованных в «мусорных» или «хищнических» нерецензируемых журналах (не более 1-2 работ, опубликованных по молодости или незнанию, но никак не 20+ штук). Не участвовать в заочных или фиктивных конференциях. Не быть замешанным в рецензировании, оппонировании или руководстве диссертациями, в которых найден плагиат или другие нарушения научной этики. Не входить в состав учёных советов и советов по защитам, где были одобрены и защищены такие работы. В случае выявления нарушений принципов академической этики учёный должен немедленно и пожизненно исключаться из такой организации.

Не страшно если таких людей наберётся от силы 5% от только количества номинальных «ученых» в Украине. Главное, что таким образом можно будет дать хотя какой-то аргументированный ответ на обоснованные претензии со стороны налогоплательщиков, минфина и зарубежных партнёров.

Можно будет чётко продемонстрировать: вот — учёные в общемировом понимании. Их немного, но они есть, они работают и они делают хорошую качественную науку в рамках тех скудных средств, которые до них доходят. А вот — морально разложившиеся местечковые жлобы, имитаторы, плагиаторы и коррупционеры. И те и другие, по досадному недоразумению, имеют одинаковые дипломы, но это два разных мира.

Очень важно продемонстрировать, что нормальные учёные не признают имитаторов и плагиаторов «своими», что они хотят дистанцироваться от них и создать новое здоровое общество по правилам, принятым во всем мире.

Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих…

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