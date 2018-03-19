В Украине подешевели все виды горючего.

Литр А-95 бензина в среднем продают по 28,95 грн. В зависимости от АЗС цена горючего колеблется от 26,40 грн до 31,49 грн. Таким образом, сэкономить или переплатить можно до 5,1 грн/л,передает со ссылкой на .

Литр дизтоплива водителям обойдется в среднем 26,70 грн. Стоимость топлива отличается от 24,40 грн до 28,99 грн.

Газ для автомобилей в среднем стоит 12,70 грн. Минимальная стоимость на сетевых АЗС - 11,70 грн, максимальная - 13,69 грн. Так, OKKO и WOG уменьшили стоимость автогаза на 25 коп./л и 27 коп./л, соответственно. На 12-14 коп./л топливо подешевело в сети "Приват". Socar и "БРСМ-Нафта" снизили цену на 11-12 коп./л.

По прогнозам "Консалтинговой группы А-95", нынешний уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижения розничных цен до 12,60 грн/л.

Цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь с 12 февраля. Главным образом это произошло из-за снижения мировых цен нефти и укрепление курса гривны.

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