Правительство Германии не видит причин для рассмотрения вопроса
введения санкций против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера,
сообщил пресс-секретарь действующего канцлера Ангелы Меркель
Штеффен Зайбер. Глава украинского МИД Климкин назвал Шредера
важнейшим лоббистом Путина во всем мире Фото: ЕРА По словам
пресс-секретаря канцлера Ангелы Меркель Штеффена Зайбера,
правительство Германии не видит причин для рассмотрения этого
вопроса.В свою очередь, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в
интервью местному изданию Bild отметила, что вопрос введения
санкций в отношении Шредера стоит обсуждать "с большой
осторожностью" и только после необходимой проверки.18 марта министр
иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции в
отношении Шредера."Шредер – главный лоббист Путина
(президента РФ Владимира Путина. – ) во всем мире.
Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может
действовать Евросоюз", – подчеркнул глава украинского МИД.В
2005 году Шредер оставил пост канцлера ФРГ и стал председателем
наблюдательного совета проекта "Северный поток". Позднее
политик возглавил и совет компании "Северный поток – 2",
а также совет директоров "Роснефти".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира