Как известно, вчера турецкими войсками и подразделениями ССА был взят под полный контроль город Африн, курдская столица одноименного кантона. Взят, практически без серьезного сопротивления боевиков РПК, хотя известно, что им на подмогу было выслано из иракского Курдистана около пяти тысяч бойцов — езидов.

Тем не менее, взятие крупнейшего города кантона произошло стремительнее, чем любого другого населённого пункта на пути ВС Турции. Откровенно говоря, даже я не ожидал такого исхода и как минимум рассчитывал на осаду и уличные бои, продолжительностью от недели до двух, максимум трех.

Однако такое стремительное взятие Африна отнюдь не говорит об уровне мастерства ВС Турции и ССА, а скорее о том, что столицу кантона попросту слили. Слили, в первую очередь, в Дамамске и Москве, хотя турецкие СМИ не любят акцентировать внимание на том, что курды Африна получали помощь из Кремля не в меньшей степени, нежели из Вашингтона.

Теперь же интересно, что дальше? А дальше, прежде только, выход к южным и восточным границам кантона, создание буферной зоны с САА, и передышка. Передышка для накопления сил в приграничных районах для рывка… а вот тут самое интересное.

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Не исключено и скорее только следующей целью Анкары станет Манбидж — город на севере Сирии, расположенный на территории мухафазы Халеб. Однако есть вероятность, что Анкара, воодушевленная своими победами, может выдвинуться к заветному Алеппо, что предвещает куда более серьезную конфронтацию, нежели все ранее имевшие место. Но это маловероятно, хотя, в определенном плане желательнее только.

Как бы там ни было, а брошенные на произвол судьбы кремлевские подопечные в Африне, которые спешно бежали из образовавшегося котла, как нельзя лучше демонстрируют, пока Анкаре, в её реваншистских амбициях, никто перечить не осмеливается. К чему это приведёт в дальнейшем? Уже очень скоро увидим!

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