На выходных из вывезли 1600 тонн снега.

Об этом заявил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук, сообщает пресс-служба , передает со ссылкой на .

"На выходных из вывезли почти 1600 тонн снега. В городе определены места для складирования снега. Продолжаем его убирать в городе, контролируем крыши, не допуская наслоения снега. Ситуация находится под полным контролем", - сказал Ткачук.

Всего за выходные в выпало 12 см снега, отметил чиновник.

Сейчас город готовится к возможному подтоплению, добавил он.

"Мы заранее подготовились к возможному подтоплению. Районным государственным администрациям и балансосодержателям гидротехнических сооружений, например КП "Плесо" поручено провести все необходимые технические работы на этих сооружениях. Ожидаем поднятия грунтовых вод и подтопления некоторых территорий. Но катастрофы не будет", - заверил Ткачук.

15 марта в селе Тарасовка под Киевом прорвало дамбу. У деревни текла вода из озера с фильтратом неподалеку от свалки.

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