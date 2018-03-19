В британском парламенте предлагают обязать российских политиков и олигархов раскрыть свои имущественные активы на территории королевства и ввести санкции в отношении тех, кто не сможет этого сделать.

Об этом заявил руководитель партии Либеральных демократов в парламентеВеликобритании Винс Кейбл, передает The Guardian, информирует svodka.net.

Такая мера предлагается в качестве ответа на отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля на территории страны.

По словам лидера либеральных демократов, премьер-министр Тереза Мей должна потребовать от российских олигархов документально подтвердить происхождение своих капиталов.

«Если ответы не будут получены или будут неудовлетворительными, тогда власти должны немедленно использовать свои рычаги воздействия», — сказал Кейбл.

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В свою очередь один из лидеров левого крыла Лейбористской партии Джон Макдоннелл заявил о необходимости ударить по финансовым активам российских элит, которые «используют финансовый сектор Великобритании для отмывания доходов».

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