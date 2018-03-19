Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля является частью модели поведения России в Европе. Мэй заявила, что РФ могла нанести удар с использованием яда в любой стране Фото: EPA "У них есть возможность. Это нервно-паралитическое вещество было одним из группы "Новичок", разработанной в Советском Союзе. У России есть возможность и, я считаю, мотив и намерение, это часть модели поведения России по всей Европе, которую мы наблюдаем", – заявила она.Мэй отметила, что отравление произошло в Великобритании, однако это могло произойти в любой другой стране."Наши международные союзники подтвердили свою поддержку и признание того, что вина лежит на российском государстве", – подчеркнула премьер Великобритании.4 марта в Великобритании были госпитализированы 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении вещества в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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