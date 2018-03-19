Эксперты Сколково пишут, что скоро добыча нефти и газа в России начнет резко сокращаться: санкции ограничили доступ российских компаний к технологиям добычи трудноизвлекаемых запасов, а собственных технологий для таких месторождений в России нет.

На первый взгляд странная вещь: нефтянная наука в России более-менее развита еще с советских времён, машиностроительных заводов — море, чего бы не инвестировать в разработку новых технологий?

Ан, нет. Все деньги идут на «крылатую ракету с ядерным двигателем» и т.д. Почему? Ведь бесспорно, что если упадет добыча, то не будет денег ни на то, ни на другое. Значит безусловным приоритетом должны быть инвестиции в технологии добычи нефти и газа! Однако на практике все ровно наоборот: в эти технологии Россия практически не инвестирует, но огромные деньги идут на военные нужды, которые в мирное время не имеют никакой потребительской стоимости.

Значит Россия собралась воевать? Причем буквально вот-вот? Потому, что если она еще потянет с войной, то весь ее большой ВПК и силовой блок просто не на что будет содержать, т.к. уже в среднесрочной перспективе доходы бюджета драматически упадут из-за падения добычи углеводородов…

Но конечно, что вот-вот, буквально сию минуту, она воевать не готова. Да и нет этого в планах Путина. Он нагнетает информационную конфронтацию с Западом для достижения своих внутриполитических целей. К реальному столкновению с Западом он совершенно не стремится. Да и нет у него для этого никаких ресурсов. Разгром ЧВК Вагнера это показал со всей очевидностью.

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Тогда как разрешить это странное противоречие? А очень просто: нужно просто вместо воображаемых целей Кремля понять его истинные задачи. Так вот горькая правда состоит в том, что у Кремля нет задачи повысить обороноспособность страны или качество оружия первого удара. Равно как и разработать собственные технологии добычи.

У обитателей властных коридоров есть задача как можно больше и как можно быстрее украсть денег. Они прекрасно понимают, что время работает против них. А где можно украсть быстрее и безопаснее?

Ну разумеется украсть из бюджетных ассигнований в «крылатую ракету с ядерным двигателем» гораздо проще и спокойнее: она во-первых, никогда не будет применена в реальности (просто потому, что ее нет), во-вторых же, главному потребителю этой продукции можно втюхать старый мультик, а с остальными соучастниками поделиться баблом, чтобы они кивали головами и говорили, что видели испытание именно этой ракеты, «провалится мне сквозь землю если я вру».

С технологиями добычи этот номер не пройдет: тут нужно, чтобы они работали. Реально позволяли добывать нефть и газ из трудноизвлекаемых месторождений. В то числе и на морском шельфе, с платформ и т.д. То есть на этих потоках украсть нельзя. Или можно, но мало и рисковано.

Вот следовательно и сделан такой удивительный выбор. И мы (как ни странно) должны ему радоваться. Ибо алчность кремлевских воров очень скоро доведет их до цугундера: добыча нефти и газа упадет, а с нею исчезнут и деньги на все. В том числе — и на силовой блок. И тогда верные преторианцы императора просто сами его задушат. Чему в мировой истории немало примеров…

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