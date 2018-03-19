Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко Луценко: Климова ознакомили фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты" Фото: Юрій Луценко / Facebook "Сегодня состоялась встреча с соучредителем компании "Новая почта" Вячеславом Климовым. Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях "Новой почты" в нескольких городах страны, были корректными. Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более не имели намерений рейдерского захвата", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/901536903378819 Луценко добавил, что Климова ознакомили "с многочисленными фактами нарушений", которые были выявлены в работе отделений "Новой почты"."В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Также следствию поступила оперативная информация Министерства внутренних дел относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов", – отметил генпрокурор.По его словам, стороны не только нашли общий язык, но и разработали общий план действий.16 марта сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также в его личном кабинете.Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что обыски проходят в 15 помещениях.В ГПУ заявляли, что во время обысков были обнаружены и изъяты документы и деньги.Сарган отметила, что уголовное производство открыто в отношении должностных лиц компании "Новая почта" и родственных ей предприятий по делу о неуплате налогов в отдельно крупных размерах.19 марта в компании сообщили, что во время обысков правоохранители изъяли 132 тыс. грнКомпания "Новая почта" была основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений. В автопарке компании значится свыше 3600 автомобилей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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