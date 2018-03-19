Российская Федерация проводит военные учения в нескольких регионах, в частности, в аннексированной Абхазии, Южной Осетии, Крыму и прилегающих к украинской границе областях. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте Южного военного округа РФ.

К учениям привлекли около 8000 российских военнослужащих и около 1,5 тысячи единиц военной техники, в том числе современные системы залпового огня. Силовики отрабатывают комбинированный способ переброски к месту проведения учений - как в составе колонн, так и железнодорожным транспортом.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях. Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что страны Запада выразили обеспокоенность из-за проведения российских учений в аннексированном Крыму и наращивания сил на украинских границах.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, власти Канады приняли решение продлить мандат военной миссии ЮНИФАЕР по подготовке украинских военных до 2019 года.

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