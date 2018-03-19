Денис Казанский на странице в Фейсбук рассказал, чем так опасны для Украины результаты выборов в России:

Путин на этих выборах улучшил собственный результат 2012 года. Выше и явка, и процент проголосовавших за него. Да, были вбросы и фальсификации, но в 2012 тоже фальсифицировали. Так что выборы можно считать для Путина в целом удачными. Картинка получилась лучше, чем в прошлый раз, информирует svodka.net.

Сегодняшняя ситуация в России по всем показателям хуже, чем в 2012 году. Тогда уровень благосостояния был выше, рубль крепче, санкций не было, россияне не гибли в тайных, подлых войнах. Но результат у Путина лучше, чем 6 лет назад. Россияне не стали бойкотировать выборы, пришли на участки и поддержали войну, потому что нарисованный политтехнологами образ внешнего врага оказался убедительным. Российский милитаризм сработал. Сработала пропаганда ненависти к Украине и к Западу.

Для нас это значит, что война, к сожалению, не прекратится. Война показала свою эффективность, и Кремль не будет от нее отказываться, потому что она помогает удержать власть. Чем больше покажут по телевизору реальных разорванных трупов или вымышленных «распятых мальчиков» в Донбассе — тем плотнее сомкнутся ряды российских обывателей. Эта технология примитивна, но она работает.

Так что жить дальше придется с учетом этих прискорбных реалий. Это плохо, но не безнадежно. Израиль так живет уже 70 лет, причем там даже научились извлекать выгоду из своего положения. Очень советую почитать побольше про израильский опыт. В книге «Страна стартапов», в частности, встречается такая мысль: двумя настоящими отцами израильского хай-тека были арабский бойкот и Шарль де Голль, так как они поставили страну перед необходимостью создать такую отрасль. И нам придется либо меняться и проводить реформы, либо снова терять территории и отступать перед натиском агрессора, когда Путину в следующий раз понадобится взбодрить своего избирателя.

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