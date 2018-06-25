По меньшей мере 86 человек погибли в результате столкновения скотоводов-кочевников и фермеров в нигерийском штате Плато (центральная часть страны). Об этом в воскресенье сообщил France-Presse со ссылкой на местную полицию, передает .

По данным агентства, полиция обнаружила тела погибших в субботу при осмотре сел в регионе Барикин Ладе. Еще шесть человек получили ранения, около 50 домов были сожжены.

В воскресенье в регионе был введен комендантский час для предотвращения дальнейших нарушений закона, отмечает AFP.

Следует отметить, что столкновение скотоводов с фермерами не является редкостью для Нигерии. В разных штатах страны регулярно происходят столкновения между представителями различных этнических групп, которые ведут оседлый или кочевой образ жизни. Основной причиной разногласий является право пользования землей и источниками воды.

Напомним, в начале января текущего года группа неизвестных вооруженных людей напала на прихожан церкви, возвращались со службы в нигерийском штате Риверс на юге страны, 21 человек погиб.

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