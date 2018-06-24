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Business Planner провел анализ кинопроката в России Кассовые сборы
в кинотеатрах России и СНГ демонстрируют устойчивую тенденцию к
росту. Показатель за период с 2014 по 2017 год составил 8%. С
января по май 2018 года сумма сбора достигла 14, 23 млрд. рублей,
из которых большая часть приходится на иностранные фильмы.В сезоне
2014-15 года количество фильмов увеличилось на 13 и 9%. Следующий
сезон продемонстрирован увеличение лент в прокате на 1%. С января
по начало июня текущего года в кинотеатрах России и стран СНГ
прошли показы 187 лент, на которых присутствовало свыше 80 млн.
человек. Из них 79% составила доля иностранных фильмов, остальные –
отечественные киноленты.С января по начало июня 2018 года
наибольшие кассовые сборы на территории стран Содружества пришлись
на 10 кинолент. Они оставили около половины суммарного сбора за
прокат.1. Мстители: Война
бесконечности - 7,7 млн. зрителей, 2,1 млрд.
рублей.2. Лед – 6,4 млн. посетителей,
1,5 млрд. рублей.3. Дэдпул – 4,9 млн.
зрителей, 1,2 млрд. рублей.4. Черная
пантера – 4 млн. посетителей, 1 млрд.
рублей.5. Тренер – 3,5 млн. зрителей,
863 млн. рублей.6. Пятьдесят оттенков
свободы – 3 млн. посетителей, 766 млн.
рублей.7. Первому игроку
приготовиться – 2,7 млн. зрителей, 753,7 млн.
рублей.8. Я худею – 2,7 млн.
посетителей, 670 млн. рублей.9.
Тихоокеанский рубеж – 2,6 млн. зрителей, 662 млн. рублей.10.
Кролик Питер – 2,8 млн. посетителей, 563 млн. рублей.Показатель
посещаемости кинотеатров в России составляет 0,5 чел.год. В
Санкт-Петербурге эта цифра меньше – 0,3 чел.год, что эквивалентно
посещению каждым один раз в три года для каждого жителя. Такая
тенденция объясняется наличием широкого выбора других
досугово-развлекательных мероприятий. Суммарная посещаемость в
Северной столице приблизительно составляет 5 тысяч визитов в
день. Кассовые сборы с января по начало июня составили 443 млн.
рублей.На сегодняшний день только в Санкт-Петербурге насчитывается
свыше 120 кинотеатров, пользующихся разной популярностью и
отличающихся пропускной способностью. В рейтинге лучших по версии
«Киноафиша» лидируют следующие
заведения:1. Синема 5 Порт находка в
невском районе, оценка из 10 – 8,4.2.
Аврора в Центральном районе, оценка –
7,4.3. Синема Парк Радуга в
Московском районе, оценка -7,2.4.
Синема Парк в ТРК «Гранд Каньон» в Выборгском районе, оценка –
7,1.5. Ленфильм в Петроградском
районе в Петроградском районе, оценка – 6,8.В среднем одновременно
в прокате каждого кинотеатра представлено 16 фильмов. В формате 3D
фильмы транслируются в 8 из 10 топовых кинотеатров. 9 из 10 имеет
VIP залы. Cстоимость билетов в Санкт-Петербурге варьируется от 99
рублей (как на 2D, так и на 3D сеансы), до 670 рублей на 2D и 720
рублей на 3D фильмы. Максимальная загруженность приходится на
выходные и праздничные дни. Стандартный режим работы – с 10.00 до
03.00.Больше половины рейтинговых кинотеатров города открыто после
2007 года, что говорит о динамичном развитии отрасли и повышении
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