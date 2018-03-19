|Що за жах? Алла Пугачова шокувала розтріпаним селфі після бані (ФОТО)
|19.03.2018 19:09
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Примадонна Алла Пугачова, можливо, менше показує у мережі свтілин своїх сина й доньки чи Максима Галкіна (сам він активно веде Інстаграм, показуючи, як підростають Ліза та Гаррі), втім, у прихованості їй не дорікнеш - зірка доволі відверта з публікою.
Так, днями Примадонна опублікувала селфі після бані, на якому позує з морким та розтріпаним волоссям, у халаті і, звісно, без косметики. Незважаючи на те, що Пугачовій 68 років і для свого віку вона виглядає чудово, шанувальники селфі розкритикували, а чимало взагалі здивувалося - навіщо Примадонна публікує такі фото?
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