Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, 16,7% респондентов ответили, что не принимали бы участие в голосовании в Раду, 5% испортили бы бюллетень, а 37% не определились с выбором. 38,3% — не определились с кандидатом на президентских выборах.

При этом, если рассчитывать результаты по тем, кто определился с выбором, то в парламент прошли бы 8 партий: «Батьківщина» (22,5%), Радикальная партия (13,7%), «Оппозиционный блок» (12,4%), «За життя» (10,3%), «Громадянська позиція» (9,4%), Блок Петра Порошенко (6,6%), «Самопоміч» (6%) и ВО «Свобода» (5,8%).

Опрос проводился с 5 по 21 февраля по заказу клиента.

Методом личного интервью были опрошены 2 043 совершеннолетних респондентов из 110 населенных пунктов всех областей, кроме неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма.

Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% — для близких к 25%; 2% — для близких к 10%; 1,4% — для близких к 5%.

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