Выборы президента Российской Федерации в оккупированном Крыму, скорее только, не будут иметь никаких правовых последствий для президента России Владимира Путина.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил российский политик, прежний депутат Госдумы Илья Пономарев, информирует svodka.net.

«Сейчас все очень сильно зависит от украинской дипломатии. Я считаю, что после выборов в Государственную думу (в 2016 году, — ред.) Украина недоработала. Несмотря на то, что Киев ранее заявил о непризнании президентских выборов в России, нужно ставить вопрос перед западными союзниками, чтобы они тоже не признавали их не только на оккупированной земле, но и в целом», — отметил он.

По словам Пономарева, с точки зрения международного права есть все основания, чтобы эти выборы признавались недействительными.

«Но, скорее только, все будет как всегда: голосование в Крыму — это нехорошо, но никаких правовых последствий для этой власти мы не увидим», — подытожил он.

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