Александр Халдей

Путин сам по себе Западу не нужен. Устранив Путина от власти, Запад добивается разрушения системы государственного устройства России. Через устранение Путина это легче только сделать. Лишённая Путина система управления сразу придет в беспорядок - начнётся отчаянная борьба за власть разных группировок, в которой будет разрушена связность институтов власти и победа будет на той стороне, которую поддержит Запад.

Прежде только, это станет возможным потому, что будет разрушена система разведки и контрразведки. Власть в России ослепнет и оглохнет. Не секрет, что умение знать всё о противнике наперёд является ключом к победе над ним, даже если он намного сильнее. Разгром спецслужб всегда следует за распадом системы госуправления, так как новая власть опасается старых органов и уничтожает их архитектуру, выстраивая новую под себя с нуля. За это время страна успевает оказаться под оккупацией.

Развал спецслужб как начало развала госуправления в России начнётся с устранения Путина от власти. Его будут устранять под крики о том, как всё плохо, тогда как на самом деле после его свержения всё немедленно станет ещё хуже. Но так как народ всегда глуп, он легко поддаётся на провокации и всегда найдутся те, кто сыграет на руку внешним врагам, думая, что делает стране лучше. Искусство использования глупого народа в своих целях западными разведками отточено давно и используется безотказно.

Сейчас Британия высылает 23 дипломата, утверждая, что тем самым на десятилетия парализует работу российской разведки в Англии. Конечно, это чушь, и она рассчитана на толпу. Любая разведка всегда имеет легальный и нелегальный контуры и всегда готова к переходу только на нелегальное положение. Никакая высылка вскрытых разведчиков не заставит остаться без источников информации ни одну страну. Будет немного труднее, но поток информации не прекратится. Тем более что раз дипломаты были вскрыты местной контрразведкой, то и результаты их работы были известны британской контрразведке. И мы это знали и выводы соответствующие делали.

Россию много упрекают в том, что она участвует в международных организациях и использует аудиторов Запада для экспертных оценок. Дескать, деньги на ветер, вместо того, чтобы своими экспертами пользоваться. Но кто сказал, что Россия не пользуется своими экспертами? Для серьёзных исследований используют только своих специалистов. А чужих приглашают в целях экономического шпионажа - изучить их методики и технологии. На Западе это знают, и идут на это потому, что Россия платит им деньги за исследования. То, что при этом мы получаем доступ к их методикам, их пугает меньше, чем упущенная польза. Так что наши спецслужбы имеют массу каналов получения информации, и 23 дипломата - это просто жест отчаянья, а не реальное нанесение вреда.

Те, кто ругают Путина за то, что Россия слишком много построила производств на кооперационных связях с западными компаниями, не правы - это непонимание того, что мы таким способом ведём промышленный шпионаж. Мистрали дали нам массу новых технологий, хотя кричали, что нам такой тип судов не нужен. Да, не нужен, - технологии нужны. И мы их получили. Много ругали Минэкономики за то, что наш Сухой-Суперджет строится в убыток нашим самолётам на 80% из импортных комплектующих. Но к нам идёт мощный поток информации через такие связи. И эта информация нам нужнее, так как свои производства пока более отсталые. Это не только в авиации - это и в других отраслях. Сталин тоже так же решал проблему доступа к технологиям и промышленной информации. В том, что делают наши министры, есть логика - министерства просто выполняют то, что поручили спецслужбы.

Уберите Путина, поставьте любого оппозиционера - и весь этот поток прекратится. Машина его добывания будет сломана надёжно и надолго.

Государство и его спецслужбы сильны тогда, когда столетиями развиваются без особых потрясений. Спецслужбы - это методы тайного воздействия на политику. Чем сильнее империя, тем сильнее её спецслужбы. Систему спецслужб составляют три главных кита - финансовые возможности, техническое оснащение, интеллектуальный потенциал. Разрушение системы государственного устройства, прежде только, бьёт по этим трём позициям. Россия в этом веке дважды пережила крушение государства и его органов безопасности.

Путин - государственное управление - спецслужбы. Эта цепочка начнёт падать по эффекту домино с устранением его первого звена - Путина. Убрать президента - начнётся кризис управления. Он немедленно приведёт к кризису спецслужб. И бери государство голыми руками.

Чем острее политическая борьба внутри страны, тем острее борьба за спецслужбы. Цель этой борьбы - захват ключевых должностных позиций в разведке и контрразведке. Пока эти позиции надёжно в руках Путина. Но уберите Путина - и тот, кто подхватит спецслужбы, станет хозяином страны. Недаром Порошенко не имеет влияния на СБУ и НАБУ. Их крепко контролируют ЦРУ и Госдепартамент. Контроль спецслужб - главный критерий суверенитета. Вы не суверенны, если вашу разведку контролирует другое государство.

Особенно острая реакция Терезы Мэй на отравление Скрипаля вызвана, в том числе, и страхом британского разведсообщества перед возрождением российских возможностей диверсионно-террористической войны. Советские разведорганы имели широчайшие возможности для такой войны, и Россия их утратила с уничтожением СССР. Однако советское наследие довольно быстро восстанавливается и касается это не только танков и ракет. Спецслужбы России достигли такого уровня силы, что начали отбрасывать самые могущественные спецслужбы. Это и приводит в ужас старых российских врагов.

И дело не в том, на самом деле Россия отравила Скрипаля или нет. О росте российских возможностей в сфере острых акций за рубежом Британия прекрасно осведомлена и не исключено, что такой провокацией пытается остановить активное проникновение России во все сферы жизни американо-британо-германско-французского сообщества. Ведь повлиять на другие направления деятельности русских спецслужб, такие, как охрана секретов, контроль над населением и добывание стратегической информации, Запад не в состоянии.

Для этого им и понадобился метод психологического террора в адрес высшего российского руководства. Они хотят не допустить углубления проникновения российских спецслужб в ткань их общества. И так как лучшая защита - это набег, то нападение на Путина - самое доступное и главное их средство завалить российское государство и убрать наши спецслужбы их числа их угроз. Потом страна упадёт им в руки, как спелое яблоко. Как банковский сейф, у которого убрали охрану.

Путин уязвим, потому что единственно возможный для него способ формирования управленческой системы - это фактор личной преданности, родственные связи, совпадение интересов и полное доверие. Этот момент западными разведками очень хорошо понят и используется на все сто.

Феномен Навального выстроен спецслужбами США именно таким образом, что бьёт именно по этим уязвимым принципам управления Путина. Дело в том, что в постсоветской России никакие другие принципы построения устойчивой пирамиды власти и невозможны. Нет однопартийной системы, позволявшей подбирать кадровый запас на основе принципа номенклатуры.

При многопартийной системе партии неминуемо играют декоративную роль, и потому опираться на них в деле подбора надежных кадров нельзя. Остаётся только то, что перечислено. И так как эти принципы уязвимы с точки зрения морально-этической традиции России, то диффамации подвергаются главные основы формирования правящей команды. Через критику принципа подбора кадров провоцируется конфликт Путина, его команды и общества. Сюда направлен главный удар, и цель его нами вскрыта - отстранив Путина, расшатать государство и разгромить спецслужбы. Тогда все цели Запада в отношении России будут достигнуты.

Для того чтобы успешно этому противостоять, нужно понимание целей и методов работы Запада с российской оппозицией. Нельзя ни в коем случае воспринимать оппозицию так, как она хочет выглядеть в глазах общества - как бескорыстная сила, стремящаяся к справедливости. Говоря языком разведки - это сказка. Настоящее предназначение оппозиции - агентурная подрывная работа в тылу врага. Тылом для оппозиции является собственная страна, её информационное поле. Для спецслужб оппозиция и её внешние хозяева - это фронт. Фронт без линии фронта, как говорили в советское время о работе разведчиков. И мы находимся в самой гуще этого сражения.

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