В Лос-Анджелесе знаменитая актриса и режиссер Анджелина Джоли сводила детей на фильм "Tomb Raider: Лара Крофт", в котором сыграла Алисия Викандер. Об этом сообщает People .

Известно, что Джоли сыграла Крофт в предыдущих частях франшизы в 2001 и 2003 годах.

Посмотреть на новую Лару с ней пошли дочери Захара и Шайло, а также близнецы Нокс и Вивьен.

"Я безумно рада, что Лара Крофт вновь на экране. Я очень люблю эту героиню и с удовольствием вспоминаю свою работу в проекте. Помню, кстати, как на съёмках мы с Дэниелом Крейгом периодически флиртовали" - заявила актриса.

Как сообщал svodka.net ранее, стали известны интересные подробности съемок Анджелины Джоли в роли Лары Крофт.

В фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц " Анджелину Джоли постоянно заставляли проверяться на наркотики и наблюдаться у психотерапевта.

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